Савелий Коростелёв оценил свой дебют на Кубке мира

Российский лыжник двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался по поводу выступления на дебютных для себя гонках на Кубке мира. Во время третьего этапа в Давосе (Швейцария) россиянин стал 52-м в квалификации спринта. В коньковой разделке он занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, Савелий отстал на 1.20,3.

«Вот такой он вот дебют. Главное достижение — не упал на гонке, ах да, ещё квоту заработали», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Коростелёву также удалось заработать олимпийскую квоту и набрать первые кубковые очки. Сейчас он занимает 94-е место в общем зачёте.

