Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Евгения Крупицкая — лидер, Алиса Жамбалова — третья

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Евгения Крупицкая — лидер, Алиса Жамбалова — третья
Евгения Крупицкая
Комментарии

Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам его третьего этапа. В активе спортсменки 526 очков. Второе место занимает Дарья Непряева — 483 очка, а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (430 очков).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 526 очков.
2. Дарья Непряева (Татарстан) – 483.
3. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 430.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 430.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 407.
6. Арина Кусургашева (Алтай) — 406.
7. Екатерина Никитина (Москва) – 394.
8. Екатерина Шибекина (Московская область) — 375.
9. Дарья Канева (Коми) — 359.
10. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 346.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Савелий Коростелёв оценил свой дебют на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android