Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Евгения Крупицкая — лидер, Алиса Жамбалова — третья

Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам его третьего этапа. В активе спортсменки 526 очков. Второе место занимает Дарья Непряева — 483 очка, а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (430 очков).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 526 очков.

2. Дарья Непряева (Татарстан) – 483.

3. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 430.

3. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 430.

5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 407.

6. Арина Кусургашева (Алтай) — 406.

7. Екатерина Никитина (Москва) – 394.

8. Екатерина Шибекина (Московская область) — 375.

9. Дарья Канева (Коми) — 359.

10. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 346.