Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Евгения Крупицкая — лидер, Алиса Жамбалова — третья

Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам его третьего этапа. В активе спортсменки 526 очков. Второе место занимает Дарья Непряева — 483 очка, а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (430 очков).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 526 очков.
2. Дарья Непряева (Татарстан) – 483.
3. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 430.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 430.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 407.
6. Арина Кусургашева (Алтай) — 406.
7. Екатерина Никитина (Москва) – 394.
8. Екатерина Шибекина (Московская область) — 375.
9. Дарья Канева (Коми) — 359.
10. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 346.