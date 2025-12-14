Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает возглавлять общий зачёт Кубка России – 2025/2026. После мини-тура в Чусовом в его активе 734 очка. На втором месте расположился трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (455 очков), а тройку сильнейших замыкает Сергей Волков (446).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 734 очка.
2. Александр Большунов (Татарстан) — 455.
3. Сергей Волков (Татарстан) – 446.
4. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 433.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 386.
6. Илья Семиков (Коми) — 381.
7. Сергей Забалуев (Татарстан) — 374.
8. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 373.
9. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 358.
10. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 351.