Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает возглавлять общий зачёт Кубка России – 2025/2026. После мини-тура в Чусовом в его активе 734 очка. На втором месте расположился трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (455 очков), а тройку сильнейших замыкает Сергей Волков (446).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 734 очка.

2. Александр Большунов (Татарстан) — 455.

3. Сергей Волков (Татарстан) – 446.

4. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 433.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 386.

6. Илья Семиков (Коми) — 381.

7. Сергей Забалуев (Татарстан) — 374.

8. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 373.

9. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 358.

10. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 351.