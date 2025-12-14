Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Непряева поднялась на 69-е место

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира и олимпийская чемпионка Джессика Диггинс возглавляет общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. В её активе 644 очка после третьего этапа в Давосе (Швейцария). Второе место занимает Моа Илар из Швеции (630 очков), а на третьем месте расположилась её соотечественница Йонна Сундлинг (537). Россиянка Дарья Непряева (55) поднялась на 69-е место после разделки свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 644 очка.

2 (3). Моа Илар (Швеция) — 630.

3 (2). Йонна Сундлинг (Швеция) — 537.

4 (6). Майя Дальквист (Швеция) — 454.

5 (4). Эбба Андерссон (Швеция) — 412.

6 (10). Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 380.

7 (5). Хейди Венг (Норвегия) — 375.

8 (7). Фрида Карлссон (Швеция) — 368.

9 (8). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 357.

10 (9). Эмма Рибом (Швеция) — 338.

...

69 (103). Дарья Непряева (Россия) — 55.