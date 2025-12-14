Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Коростелёв стал 98-м, а Клебо — лидирует

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. В его активе 723 очка после третьего этапа в Давосе (Швейцария). Второе место занимает его соотечественник Харальд Амундсен (599 очков). На третьем месте находится также норвежец Мартин Нюэнгет (463). Россиянин Савелий Коростелёв набрал первые кубковые очки. Он заработал 32 очка по итогам разделки на 10 км коньком и расположился на 98-й строчке.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 723 очка.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 599.

3 (4). Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 463.

4 (6). Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 448.

5. Эдвин Ангер (Швеция) — 410.

6 (3). Эрик Вальнес (Норвегия) — 393.

7 (8). Андреас Рее (Норвегия) — 392.

8 (7). Мика Фермойлен (Австрия) — 340.

9. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 303.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 303.

…

98. Савелий Коростелёв (Россия) — 32.