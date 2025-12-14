Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс — первая, Непряева — 52-я

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира из США Джессика Диггинс лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 475 очков по итогам 5 гонок из 16. Россиянка Дарья Непряева занимает 52-е место, набрав 42 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 475 очков.

2. Моа Илар (Швеция) — 456.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.

4. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 380.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.

6. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.

7. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 328.

8. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 320.

9. Хелен Хоффман (Германия) — 295.

10. Пия Пинк (Германия) — 294.

...

52. Дарья Непряева (Россия) — 42.