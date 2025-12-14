Скидки
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс — первая, Непряева — 52-я

Моа Илар
Комментарии

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира из США Джессика Диггинс лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 475 очков по итогам 5 гонок из 16. Россиянка Дарья Непряева занимает 52-е место, набрав 42 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 475 очков.
2. Моа Илар (Швеция) — 456.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.
4. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 380.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.
6. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.
7. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 328.
8. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 320.
9. Хелен Хоффман (Германия) — 295.
10. Пия Пинк (Германия) — 294.
...
52. Дарья Непряева (Россия) — 42.

Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Непряева поднялась на 69-е место
