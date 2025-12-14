Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Нюэнгет — лидер, Коростелёв — 62-й

Норвежский лыжник чемпион мира Мартин Лёвстрём Нюэнгет продолжает возглавлять дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026. В активе норвежца 463 очка по итогам 5 гонок из 16. Россиянин Савелий Коростелёв занимает 62-е место, набрав 32 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины:

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 463 очка.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 453.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 438 очка.

4. Андреас Рее (Норвегия) — 392.

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 384.

6. Мика Фермойлен (Австрия) — 340.

7. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 303.

8. Матис Делож (Франция) — 276.

9. Арси Руусканен (Финляндия) — 260.

6. Эдвин Ангер (Швеция) — 259.

…

62. Савелий Коростелёв (Россия) — 32.