Представительница Новой Зеландии впервые победила на этапе Кубка мира в супергиганте

Новозеландская горнолыжница Элис Робинсон стала первой представительницей своей страны, которой удалось одержать победу на Кубка мира в супергиганте. Сегодня, 14 декабря, она стала лучшей в рамках первого этапа сезона-2025/2026 в Санкт‑Морице (Швейцария), преодолев дистанцию за 1 минуту 14,84 секунды.

Серебро досталось французской горнолыжнице Романе Мирадоли, которая проиграла победителю 0,08 секунды. Тройку сильнейших замкнула спортсменка из Италии София Годжа (отставание 0,19 секунды). Четвёртое место досталось титулованной американке Линдси Вонн (+0,27).

Ранее в скоростном спуске выиграла Эмма Айхер (Германия), а Вонн стала второй.