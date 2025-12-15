Скидки
Хедегарт — о Порома: то, чем он сейчас занимается, настолько далеко от элитного спорта

Хедегарт — о Порома: то, чем он сейчас занимается, настолько далеко от элитного спорта
Норвежский лыжник победитель этапов Кубка мира Эйнар Хедегарт, ранее выступавший в биатлоне, заявил, что призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома не показывает достойных результатов. Ранее Порома заявлял, что биатлонисты — это неудавшиеся лыжники.

«Слышал ли что-нибудь из Швеции? Ничего. Поромa же всегда в теме. Он считает, что биатлон – не элитный спорт, но ему самому место в массовом спорте. То, чем он сейчас занимается, настолько далеко от элитного спорта.

Дискутировать тут не о чем. Но я ожидаю, что он немного улучшится и сможет конкурировать в элите», — приводит слова Хедегарта Exptessen.

