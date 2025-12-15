Хедегарт заявил, что биатлонисты Самуэльссон и Понсилуома хорошо бы показали себя в лыжах

Норвежский лыжник, победитель этапов Кубка мира Эйнар Хедегарт считает, что олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон и швед Мартин Понсилуома хорошо бы показали себя в лыжных гонках.

«Я действительно хочу, чтобы Понсилуома попробовал пробежать 10 км, потому что думаю, что у него это получилось бы отлично. Но он не интересуется. Себастиан Самуэльссон тоже показал бы себя хорошо без ружья за спиной. Но он преуспевает в биатлоне. Если ты хорош на стрельбище, то продолжай этим заниматься, но Понсилуома ближе к моей категории: биатлонисты, которые не попадают. Тогда, возможно, стоит перейти в лыжные гонки», — приводит слова Хедегарта Expressen.