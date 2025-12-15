«У меня хорошие карты на руках». Эйнар Хедегарт — об Олимпиаде в Милане

Норвежский лыжник, победитель этапов Кубка мира Эйнар Хедегарт рассказал, что нацелен на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Я начал думать об Олимпиаде на прошлой неделе. Возможности выглядят довольно хорошо. Немного закрепляюсь на этой позиции, но впереди ещё несколько гонок. У меня хорошие карты на руках, – приводит слова Хедегарта Dagbladet.

Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля.

Эйнар Хедегарт на Кубке мира — 2025/2026 в общем зачёте после третьего этапа занимает девятое место. В его активе 303 очка. Лидером является пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (723).