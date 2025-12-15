Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Олимпийском комитете России объяснили, кто из лыжников получит право выступить на ОИ

В Олимпийском комитете России объяснили, кто из лыжников получит право выступить на ОИ
Комментарии

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что на Олимпийских играх — 2026 в Италии смогут выступить российские лыжники, набравшие больше всего очков на этапах Кубка мира.

На данный момент нейтральный статус FIS получили Савелий Коростелёв и Наталья Непряева.

«Согласно условиям отбора, Непряева и Коростелёв могут выступать на этапах Кубка мира до середины января, набирая баллы в зачёт квалификации, — как и другие россияне, которые в перспективе могут получить нейтральный статус от FIS. Поскольку лицензии не являются именными, право поехать на Игры-2026 получат те из россиян, кто заработает больше всего очков», — говорится в заявлении ОКР.

Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
Выиграй яблочный смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanykJdEhG
Материалы по теме
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Россияне быстро осваиваются на лыжном Кубке мира! Непряева и Коростелёв — уже в топ-25
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android