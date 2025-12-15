В Олимпийском комитете России объяснили, кто из лыжников получит право выступить на ОИ

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что на Олимпийских играх — 2026 в Италии смогут выступить российские лыжники, набравшие больше всего очков на этапах Кубка мира.

На данный момент нейтральный статус FIS получили Савелий Коростелёв и Наталья Непряева.

«Согласно условиям отбора, Непряева и Коростелёв могут выступать на этапах Кубка мира до середины января, набирая баллы в зачёт квалификации, — как и другие россияне, которые в перспективе могут получить нейтральный статус от FIS. Поскольку лицензии не являются именными, право поехать на Игры-2026 получат те из россиян, кто заработает больше всего очков», — говорится в заявлении ОКР.