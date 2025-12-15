Непряева и Коростелёв в общем зачёте Кубка мира указаны под флагом России

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв и чемпионка мира среди юниоров 2022 года Дарья Непряева в общем зачёте Кубка мира на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) указаны под флагом России.

Фото: Скриншот с сайта FIS

Во время третьего этапа в Давосе (Швейцария) Коростелёв стал 52-м в квалификации спринта. В коньковой разделке он занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, Савелий отстал на 1.20,3. В общем зачёте он занимает 98-е место.

Непряева в Давосе в спринте стала 39-й в квалификации, а в гонке с раздельным стартом финишировала 20-й. В общем зачёте соревнований Дарья поднялась на 69-ю строчку.