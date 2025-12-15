Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева — о дебюте на КМ: очень тяжёлая высота. Даже после первой гонки меня тошнило

Непряева — о дебюте на КМ: очень тяжёлая высота. Даже после первой гонки меня тошнило
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась впечатлениями от дебюта на Кубке мира — 2025/2026. На этапе в швейцарском Давосе она заняла 39-е место в спринте и 20-е в гонке с раздельного старта.

«Эмоции просто переполняют. Буквально за неделю наша жизнь поменялась на 180 градусов. Два дня дороги — и сразу с чистого листа я побежала на Кубке мира.

Очень много всего произошло, очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду, что заработали квоты. Это прекрасно для спортсмена. Олимпиада – это наивысшая цель для спортсмена.

Мы впервые соревновались в непривычных условиях. Очень тяжёлая высота. Это кардинально другая работа. Даже после первой гонки меня тошнило и кружилась голова. Нужно адаптироваться», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android