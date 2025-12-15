Скидки
Коростелёв рассказал, что иностранцы помогали россиянам с подготовкой лыж на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв оценил своё выступление на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). В спринте он занял 52-е место, в гонке с раздельного старта — 25-е.

«Главной задачей было успеть заработать олимпийские квоты, мы её выполнили. Так что готовимся дальше и будем наращивать результаты.

Мы вообще не выступали на таких соревнованиях. Это был дебют для нас с Дарьей. Скорости на самом деле высокие. В первую очередь нам не хватает умения проходить спусковую часть.

Проблем с сервисом не было. Нам также помогали иностранные друзья во главе с Маркусом Крамером. Итальянцы сделали нам большую услугу и оказали большую помощь», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

