Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева: надеюсь поехать на Олимпиаду. Это моя самая большая мечта

Дарья Непряева: надеюсь поехать на Олимпиаду. Это моя самая большая мечта
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева после дебютного выступления на взрослом Кубке мира призналась, что выступить на Олимпийских играх – её заветная мечта.

«Надеюсь поехать на Олимпийские игры. Это моя самая большая мечта», — приводит слова Непряевой-младшей SVT.

В начале декабря Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и успела прилететь на третий этап Кубка мира – 2025/2026, который проходил в Давосе (Швейцария).

Непряева стала 39-й в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км замкнула топ-20.

Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android