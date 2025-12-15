Дарья Непряева: надеюсь поехать на Олимпиаду. Это моя самая большая мечта

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева после дебютного выступления на взрослом Кубке мира призналась, что выступить на Олимпийских играх – её заветная мечта.

«Надеюсь поехать на Олимпийские игры. Это моя самая большая мечта», — приводит слова Непряевой-младшей SVT.

В начале декабря Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и успела прилететь на третий этап Кубка мира – 2025/2026, который проходил в Давосе (Швейцария).

Непряева стала 39-й в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км замкнула топ-20.