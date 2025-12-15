19-летняя российская сноубордистка Травиничева получила нейтральный статус

19-летняя российская сноубордистка Мария Травиничева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), теперь она сможет принимать участие в международных стартах, сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 15 декабря, FIS вновь обновила список нейтральных атлетов. Из России в нём помимо Травиничевой числятся лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артём Галунин, а также сервисёр Коростелёва Евгений Уфтиков.

Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе.

Напомним, в начале декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение FIS о бане россиян.