Шведский лыжник — о Коростелёве на Кубке мира: наверняка он способен на лучшие результаты

27-летний шведский лыжник Густаф Берглунд оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария), который прошёл с 13 по 14 декабря.

«Наверняка он способен на лучшие результаты. Думаю, это действительно хороший лыжник», — приводит слова Берглунда SVT.

В начале декабря 22-летний Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и успел прилететь в Давос (Швейцария).

Коростелёв занял 52-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стал 25-м. Сам Берглунд в разделке показал 15-й результат.