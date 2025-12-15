«Увидимся там!» Савелий Коростелёв — на вопрос шведского СМИ об Олимпиаде-2026

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв оценил своё выступление на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария), который прошёл с 13 по 14 декабря. Коростелёв, получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), занял 52-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стал 25-м.

«Это был мой дебют. Было не очень хорошо, действительно тяжело на высоте. Но это только начало», — приводит слова Коростелёва SVT.

На вопрос издания о возможности поехать на Олимпийские игры – 2026 в Италии Коростелёв ответил: «Увидимся там!»

Видео: лыжники-рекордсмены из России.