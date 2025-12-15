Скидки
Симпсон-Ларсен — о победе в гонке на 10 км: немного удивлена тем, что заняла первое место

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен поделилась впечатлениями после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе. Эта победа стала первой в карьере для 28-летней норвежки.

«Кажется, я выиграла этап Кубка мира в Давосе. Это невероятно.

За этой победой стоит огромное количество тренировочных часов, не чувствую, что сделала что-то больше, чем обычно. Поэтому немного удивлена тем, что я заняла первое место в гонке.

Думаю, много лет хорошей подготовки за плечами помогает. Плюс немного везения, от этого растёт уверенность в себе — и тогда лыжи едут быстрее. Что касается подхода к тренировкам, у меня есть вера в высотные тренировки, считаю, что они работают. Уже второй год подряд тренируюсь в горах, это тоже добавляет опыта, – приводит слова Симпсон-Ларсен NRK.

