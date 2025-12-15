Эйнар Хедегарт: вторая победа на Кубке мира даже немного слаще первой

Норвежский лыжник, победитель этапов Кубка мира Эйнар Хедегарт поделился впечатлениями после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе. Свою первую победу в карьере на Кубках мира Хедегарт одержал на этапе в Тронхейме, выиграв гонку на 10 км свободным стилем.

«Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь, теперь у меня уже две победы на этапах Кубка мира. Это просто сбывшаяся мечта, возможно, мне кажется, что вторая победа на Кубке мира даже немного слаще первой, потому что этот день стал одним из величайших в моей лыжной карьере. Просто потрясающе. Не могу поверить в то, что выиграл гонку на 10 км на большой высоте, не ожидал такого. Конкуренция в сборной очень высокая, поэтому нужно показывать результат каждую неделю», – приводит слова Хедегарта пресс-служба FIS.