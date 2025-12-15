Скидки
«Очень горжусь тобой». Олав Ботн — о победе Симпсон-Ларсен на 10 км в Давосе

Комментарии

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн прокомментировал победу соотечественницы Каролине Симпсон-Ларсен в гонке с раздельного старта на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе. Для норвежки эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2

«Очень горжусь тобой. Это была выдающаяся гонка. Она так хороша на тренировках и так сильна, мы знали, это рано или поздно произойдёт. Я был невероятно горд, когда понял, что она победила», – приводит слова Ботна Nordic Magazine.

Для 28-летней Симпсон-Ларсен эта победа стала первой в карьере на Кубках мира. Ранее норвежка даже ни разу не поднималась на пьедестал почёта в рамках соревнований.

