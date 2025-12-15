Скидки
Юхан Хегстрём: в России чрезвычайно много талантливых лыжников, они сильны

Юхан Хегстрём: в России чрезвычайно много талантливых лыжников, они сильны
Призёр этапов Кубка мира, 33-летний шведский лыжник Юхан Хегстрём считает, что россиянин Савелий Коростелёв ещё раскроется на международном уровне.

«Они сильны, в России чрезвычайно много талантливых лыжников, так что это неудивительно», — приводит слова Хегстрёма SVT.

В начале декабря 22-летний Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и успел прилететь в Давос (Швейцария) на третий этап Кубка мира – 2025/2026. Коростелёв занял 52-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стал 25-м. Сам Хегстрём в разделке показал 53-й результат.

