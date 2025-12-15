«Больше всего жалко Эмиля». Клебо сообщил, что отпразднует Рождество с Иверсеном

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскрыл свои планы на Рождество. Он проведёт его с четырёхкратным чемпионом мира Эмилем Иверсеном, готовясь к грядущей Олимпиаде-2026.

– Больше всего жалко Эмиля. Ему предстоит отмечать Рождество со мной. Намекнул ему, если он рассчитывает на какое-то празднование, об этом можно забыть. Теперь все карты будут перевёрнуты, и мы должны выяснить, что не так. Если Эмиль думает, что до сих пор он был по-настоящему серьёзен, на самом деле самое серьёзное только начинается.

– Будет ли у вас с Иверсеном хоровод вокруг ёлки или открывание подарков?

– Нет, не будет, — приводит слова Клебо VG.