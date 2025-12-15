«В Россию они возвращаться не будут». Сорин – о подготовке Непряевой и Коростелёва к ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как его подопечные Савелий Коростелёв и Дарья Непряева будут вести подготовку к Олимпийским играм – 2026.

«В Россию они точно возвращаться не будут. Они останутся в Европе и будут готовиться на этому снегу. Об этом мы говорили последние два сезона, смогли провести несколько сборов на итальянском снегу. Теперь эта подготовка продолжится. В России у нас совсем другой снег, совсем другие трассы. Нужно максимально за оставшиеся два месяца адаптироваться к этому снегу и этим трассам, набраться опыта в гонках Кубка мира. Ни в каких гонках более низкого уровня Савелий и Дарья участвовать не будут. Если бы не было Кубка мира, можно было рассмотреть такие варианты, но сейчас достаточно тех этапов, которые будут до Олимпиады. Да и смысла бегать соревнования каждую неделю не вижу. Нужно делать определённую тренировочную работу», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.