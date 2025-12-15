Скидки
Лыжи Новости

«Мы не стали «брошенками». Сорин — о подготовке лыж Коростелёва и Непряевой в Давосе

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке лыж своих подопечных Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе.

«Из того, что у нас было в плане лыж на ту погоду, которая ожидалась в Давосе, взяли вообще всё. Но на этих лыжах лежали либо свежие российские структуры, либо зарубежные, которые были положены ещё до 2022 года. Больше у нас просто не было.

Я бы не стал оценивать работу лыж, поскольку нет объективной картины. Это не масс-старт, когда можно даже визуально всё увидеть. И после финиша общий тест лыж нельзя было сделать, как у нас в России обычно бывает, чтобы увидеть, какие лыжи были лучшими.

Если посмотреть по отсечкам, ребята больше всего проигрывали на равнинных и спусковых участках. Но здесь вопрос – проигрывали за счёт лыж или не хватило технических навыков прохождения спусков в Давосе и равнину плохо отрабатывали? Можно только гадать, но в голове это нужно держать в любом случае. Ясно, что в плане подготовки лыж, в плане улучшения скольжения у нас есть большой резерв.

Высоко бы оценил работу нашего сервисёра Евгения Уфтикова, который, на мой взгляд, сделал максимум. Он прилетел в Давос в ночь с пятницы на субботу перед спринтом, поспал три часа и приступил к работе. Понятно, один человек не может оттестировать порошки, парафины, структуры, накатки, откатать лыжи. Со многим он справлялся самостоятельно, но в каких-то случаях обращался за помощью к коллегам из других команд.

И всю необходимую помощь получили, в этом плане мы не стали «брошенками». Не буду раскрывать имена тех, кто нам помогал, это уже наша внутренняя кухня», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

