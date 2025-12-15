«Боюсь его об этом даже спрашивать». Иверсен — о Рождестве в компании Клебо

Четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что проведёт грядущее Рождество в компании Йоханнеса Клебо.

«Почти что расстраиваюсь, говоря об этом. Я так люблю быть дома на Рождество, а теперь придётся быть почти в одиночестве. Это будет жестоко. Но этот год тот самый. Даже мама сказала: «Теперь ты едешь в горы и готовишься там, я не хочу тебя видеть».

Зато у меня будет настоящее празднование Рождества дома после «Тур де Ски».

В субботу он (Клебо разозлился из-за неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. – Прим. «Чемпионата») так разозлился. Я переживаю, как долго он теперь будет злиться. Не люблю быть один. Боюсь, что он запрётся в комнате, и я его вообще не увижу.

Впереди, вероятно, меня ждёт очень строгий режим. Мне интересно, как всё будет, но всё-таки попрошу привезти мой костюм. Если придётся сидеть в нём в комнате в одиночестве, так тому и быть, возможно, созвонюсь по FaceTime с кем-нибудь из дома. Но сейчас боюсь его об этом даже спрашивать», — приводит слова Иверсена VG.