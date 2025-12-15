Скидки
Маркус Крамер высказался о потенциале Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в национальной команде Италии, Маркус Крамер высказался о потенциале россиян Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на международном уровне, в том числе на Олимпиаде-2026.

— Вы помогали Коростелёву и Непряевой перед этапом Кубка мира в Давосе. Как бы вы оценили их выступление? И на какие места, по вашему мнению, они могли бы претендовать на Олимпийских играх?
— Для обоих в Давосе сложилась сложная ситуация, потому что перед первой гонкой Кубка мира на них оказывалось большое давление: они приехали очень поздно, без тренера и сервиса, не знали, какой будет реакция со стороны других стран. Кроме того, это сложная высокогорная трасса, оба не прошли квалификацию в спринтерской гонке.
В гонке же на длинные дистанции оба выступили лучше. Но знаю, они могут показать гораздо лучшие результаты. И мы увидим результаты лучше на «Тур де Ски» и, конечно же, на Олимпийских играх!» — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

