Кубок России по лыжным гонкам: расписание четвёртого этапа сезона-2025/2026 в Ижевске

В субботу, 20 декабря, в Ижевске начнётся четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 21 декабря.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Четвёртый этап, Ижевск. Расписание (время московское)
20 декабря, суббота
10:30 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация
11:00 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
12:30 – женщины, спринт, классический стиль, финалы
13:00 – мужчины, спринт, классический стиль, финалы
21 декабря, воскресенье
10:00 – женщины, 15 км, индивидуальная гонка, классический стиль
12:30 – мужчины, 20 км, индивидуальная гонка, классический стиль
Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Сергей Ардашев и Дарья Непряева.