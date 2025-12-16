Скидки
Кубок России по лыжным гонкам: расписание четвёртого этапа сезона-2025/2026 в Ижевске

Кубок России по лыжным гонкам: расписание четвёртого этапа сезона-2025/2026 в Ижевске
Комментарии

В субботу, 20 декабря, в Ижевске начнётся четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 21 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Четвёртый этап, Ижевск. Расписание (время московское)

20 декабря, суббота

10:30 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация

11:00 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

12:30 – женщины, спринт, классический стиль, финалы

13:00 – мужчины, спринт, классический стиль, финалы

21 декабря, воскресенье

10:00 – женщины, 15 км, индивидуальная гонка, классический стиль

12:30 – мужчины, 20 км, индивидуальная гонка, классический стиль

Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Сергей Ардашев и Дарья Непряева.

Новости. Лыжи
