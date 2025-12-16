Скидки
Сборная Швеции по лыжным гонкам определила предварительный состав на Олимпиаду-2026
Сборная Швеции по лыжным гонкам опубликовала список из 12 спортсменов, которые обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Предварительный состав был опубликован на сайте шведской лыжной федерации.

Мужчины: Эдвин Ангер, Вильям Порома, Антон Гран, Альвар Мюльбак.

Женщины: Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Моа Илар, Эмма Рибом, Линн Сван, Йоханна Хагстрём.

Женский состав предварительно укомплектован полностью. У мужчин команду пополнят ещё четыре лыжника, которых определят на основе выступлений на ближайших этапах Кубка мира — 2025/2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

