В сборной Норвегии назвали первых лыжников, отобравшихся на Олимпиаду-2026

Сборная Норвегии по лыжным гонкам опубликовала список из восьми спортсменов, которые обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Предварительный состав был опубликован на странице норвежской лыжной федерации в соцсетях.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Харальд Амундсен, Эрик Вальнес, Эйнар Хедегарт, Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Женщины: Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Кристине Ставос Шистад.

И в мужской, и в женской команде сборная Норвегии имеет право заявить по восемь лыжников. Участников определят на основе выступлений на ближайших этапах Кубка мира — 2025/2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.