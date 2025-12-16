Скидки
Хедегарт: побеждать в лыжах биатлонистом гораздо приятнее, чем просто считаться лыжником

Хедегарт: побеждать в лыжах биатлонистом гораздо приятнее, чем просто считаться лыжником
Двукратный победитель гонок на этапах Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт, который ранее выступал в биатлоне, отреагировал на слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.

Монсен ранее, комментируя успехи Хедегарта в лыжных гонках, заявил: «Надеюсь, что со временем мы сможем сделать из него полноценного лыжника».

– Я очень рад, что мне не придётся становиться «полноценным» лыжником.

– Что вы имеете в виду?
– Я живу ради биатлона, и с каждой новой победой мне становится все труднее удерживать эту роль (смеётся). Побеждать в лыжных гонках в качестве биатлониста гораздо приятнее, чем просто называть себя лыжником. Но теперь Монсен, очевидно, поддержал меня и сказал, что мне нужно освоить классический стиль, прежде чем я стану лыжником, — приводит слова Хедегарта NRK.

