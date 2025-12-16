«Я как Порома». Хедегарт заявил, что владеет классическим стилем на уровне любителя

Двукратный победитель гонок на этапах Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт, который ранее выступал в биатлоне, откровенно рассказал, на каком уровне он владеет классическим стилем. Хедегарт признался, что за всё время подготовки к сезону-2025/2026 катался классикой чуть более 10 часов.

– Это было просто для того, чтобы разгрузить мышцы. Сейчас я так мало тренируюсь в классическом стиле, что у меня почти каждый раз на следующий день после такой практики всё затекает и болит.

– С чем бы ты сравнил свой уровень в классике?

– С любителем. Порома. Вильям Порома (бронзовый призёр ЧМ-2023 в марафоне классикой. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, это довольно хорошее сравнение, на самом деле, — приводит слова Хедегарта NRK.