Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я как Порома». Хедегарт заявил, что владеет классическим стилем на уровне любителя

«Я как Порома». Хедегарт заявил, что владеет классическим стилем на уровне любителя
Комментарии

Двукратный победитель гонок на этапах Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт, который ранее выступал в биатлоне, откровенно рассказал, на каком уровне он владеет классическим стилем. Хедегарт признался, что за всё время подготовки к сезону-2025/2026 катался классикой чуть более 10 часов.

– Это было просто для того, чтобы разгрузить мышцы. Сейчас я так мало тренируюсь в классическом стиле, что у меня почти каждый раз на следующий день после такой практики всё затекает и болит.

– С чем бы ты сравнил свой уровень в классике?
– С любителем. Порома. Вильям Порома (бронзовый призёр ЧМ-2023 в марафоне классикой. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, это довольно хорошее сравнение, на самом деле, — приводит слова Хедегарта NRK.

Материалы по теме
Экс-биатлонист перешёл в лыжи и легко обыгрывает самого Клебо! Чудеса от Эйнара Хедегарта
Экс-биатлонист перешёл в лыжи и легко обыгрывает самого Клебо! Чудеса от Эйнара Хедегарта
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android