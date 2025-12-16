Скидки
Елена Вяльбе заявила, что не будет комментировать всё, что касается Олимпиады-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась отвечать на гипотетический вопрос об Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Приняла бы я приглашение посетить Олимпиаду? Всё, что касается Олимпиады, я не комментирую, извините. Даже на такой вопрос», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт».

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. На данный момент лишь два российских лыжника получили статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). Это 22-летний Савелий Коростелёв и 23-летняя Дарья Непряева.

