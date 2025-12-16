Скидки
«Я разочарована». Симпсон-Ларсен отреагировала на непопадание в список отобравшихся на ОИ

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен поделилась эмоциями от того, что не попала в первый список спортсменов сборной Норвегии, которые гарантировали себе поездку на Олимпиаду-2026.

«Должна признать, я немного разочарована. Конечно, я надеялась, что победы на Кубке мира на олимпийской дистанции будет достаточно для получения олимпийской путёвки. Мне кажется, для меня там тоже должно быть место.

Сегодня я, наверное, ближе к участию в «Тур де Ски», чем в воскресенье, сразу после гонки, когда я надеялась получить олимпийскую путёвку», — приводит слова Симпсон-Ларсен NRK.

Симпсон-Ларсен – единственная норвежская лыжница, которая выиграла дистанционную гонку на Кубке мира – 2025/2026. Каролине стала лучшей в гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле на этапе КМ в Давосе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2
В сборной Норвегии назвали первых лыжников, отобравшихся на Олимпиаду-2026
