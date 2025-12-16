Каролине Симпсон-Ларсен: не могу расслабиться так, как могла бы

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен высказалась о том, как на её готовность к Олимпиаде-2026 может повлиять невключение в первый список спортсменов сборной Норвегии, получивших путёвки.

– Как изменение планов повлияет на ваши шансы хорошо выступить на Олимпиаде?

– Хотелось бы мне знать ответ на этот вопрос — именно над ним я сейчас и размышляю. Я никогда раньше не участвовала в многодневке [«Тур де Ски»]. Кто‑то скажет, что это сработает, кто‑то — что это глупо. Так что невозможно прийти к однозначному выводу. Стрессовая ситуация.

Я не могу расслабиться так, как могла бы. Я чувствую это во время тренировок. Если бы у меня в кармане был олимпийский допуск, я была бы абсолютно уверена в своих действиях. Сейчас я не уверена, и поэтому сложно понять, что будет лучшим решением, — приводит слова Симпсон-Ларсен NRK.