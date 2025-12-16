Пеллегрино эмоционально прокомментировал то, что стал знаменосцем Италии на ОИ-2026

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино прокомментировал тот факт, что стал знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия Олимпийских игр – 2026.

«Последние несколько дней выдались насыщенными и захватывающими. Пришлось дождаться момента, когда можно покататься на лыжах в одиночестве, отдохнуть, подумать и подобрать нужные слова.

Меня выбрали знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады-2026. Домашней Олимпиады, последней в моей карьере. Я не мог представить лучшего способа отпраздновать этот последний забег.

От всей души благодарю за оказанное мне доверие и за то, что удостоили меня такой чести. Большое спасибо всем, кто упорно работал со мной для достижения этой цели. Когда я пойду перед всеми, открывая дорогу нашей делегации, я буду чувствовать вашу силу», — написал Пеллегрино на своей странице в соцсети.