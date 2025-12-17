Непряева: спринт на Кубке России и на Кубке мира — словно два разных вида спорта

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева и российский лыжник Савелий Коростелёв поделились ощущениями от спринта после дебютного для них этапа Кубка мира в Давосе.

«Да, я представлял, что они здесь такие быстрые. Помню свои ощущения с юниорского чемпионата мира — 2022 – это было что-то очень тяжёлое. Потом за три года я ни разу не испытывал этого ощущения горения в ногах. Что-то более или менее похожее разве что в Сыктывкаре – там, по-моему, дистанция бывает по 2:35-2:40, но всё равно не то», — приводит слова Коростелёва Sports.

«Я догадывалась об этом, потому что Наташа Терентьева рассказывала о своём опыте участия в Кубке мира. В России спринт – это действительно большая проблема, об этом говорят многие. Далеко не везде есть сложные и короткие круги, которые максимально приближены к международному уровню. Спринт на Кубке России и на Кубке мира – словно два разных вида спорта», — добавила Непряева.