Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева: спринт на Кубке России и на Кубке мира — словно два разных вида спорта

Непряева: спринт на Кубке России и на Кубке мира — словно два разных вида спорта
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева и российский лыжник Савелий Коростелёв поделились ощущениями от спринта после дебютного для них этапа Кубка мира в Давосе.

«Да, я представлял, что они здесь такие быстрые. Помню свои ощущения с юниорского чемпионата мира — 2022 – это было что-то очень тяжёлое. Потом за три года я ни разу не испытывал этого ощущения горения в ногах. Что-то более или менее похожее разве что в Сыктывкаре – там, по-моему, дистанция бывает по 2:35-2:40, но всё равно не то», — приводит слова Коростелёва Sports.

«Я догадывалась об этом, потому что Наташа Терентьева рассказывала о своём опыте участия в Кубке мира. В России спринт – это действительно большая проблема, об этом говорят многие. Далеко не везде есть сложные и короткие круги, которые максимально приближены к международному уровню. Спринт на Кубке России и на Кубке мира – словно два разных вида спорта», — добавила Непряева.

Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android