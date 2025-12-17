Непряева — о КМ: с самого начала было ясно, что возвращение не будет простым

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева оценила уровень Кубка мира после выступления на этапе в Давосе (Швейцария).

«Кубок мира – соревнования высочайшего уровня. Здесь собраны лучшие лыжники мира, которые за четыре года нашего отсутствия постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым», приводит слова Непряевой Sports.

Непряева в Давосе в спринте стала 39-й в квалификации, а в гонке с раздельным стартом финишировала 20-й. В общем зачёте соревнований Дарья поднялась на 69-ю строчку. В дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 Непряева занимает 52-е место, набрав 42 очка.