Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева — о КМ: с самого начала было ясно, что возвращение не будет простым

Непряева — о КМ: с самого начала было ясно, что возвращение не будет простым
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева оценила уровень Кубка мира после выступления на этапе в Давосе (Швейцария).

«Кубок мира – соревнования высочайшего уровня. Здесь собраны лучшие лыжники мира, которые за четыре года нашего отсутствия постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым», приводит слова Непряевой Sports.

Непряева в Давосе в спринте стала 39-й в квалификации, а в гонке с раздельным стартом финишировала 20-й. В общем зачёте соревнований Дарья поднялась на 69-ю строчку. В дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 Непряева занимает 52-е место, набрав 42 очка.

Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android