Савелий Коростелёв рассказал о своей адаптации после этапа Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как прошла адаптация на дебютном для него этапе Кубка мира в Давосе.

«Да, у меня это были четвёртые-пятые сутки – начало переходного периода, самых тяжёлых дней. Но мы пошли на это целенаправленно, потому что понимали: всё основное, к чему готовимся, будет дальше. Поэтому в краткосрочной перспективе выступать так – плохо, но в долгосрочной – будет хорошо», — приводит слова Коростелёва Sports.

После этапа в Давосе Савелий Коростелёв заработал 32 очка по итогам разделки на 10 км коньком и расположился на 98-й строчке общего зачёта Кубка мира — 2025/2026.