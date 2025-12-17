Скидки
Клебо, Амундсен, Крюгер, Шистад и Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам определила состав команды на предстоящую многодневку «Тур де Ски» — 2025/2026, которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Список участников был опубликован NRK.

Женщины: Ингрид Бергене Аабрек, Ева Ингебригтсен, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Юли Бьервиг Дривенес, Кристин Фоснес, Каролине Симпсон-Ларсен, Астрид Эйре Слинн, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Андреас Рее, Маттис Стенсхаген, Эрик Вальнес, Оскар Вике.

В сезоне-2024/2025 «Тур де Ски» выиграли норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.

В сборной Норвегии назвали первых лыжников, отобравшихся на Олимпиаду-2026
