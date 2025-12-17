Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила российской горнолыжнице Юлии Плешковой нейтральный статус, об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее аналогичный статус получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артём Галунин и сноубордистка Мария Травиничева. Непряева и Коростелев уже приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе, по итогам которого получили неименные квоты на Олимпийские игры в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призёром Универсиады (2017 и 2019). Также она принимала участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.