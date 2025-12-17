Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS
Комментарии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила российской горнолыжнице Юлии Плешковой нейтральный статус, об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее аналогичный статус получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артём Галунин и сноубордистка Мария Травиничева. Непряева и Коростелев уже приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе, по итогам которого получили неименные квоты на Олимпийские игры в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призёром Универсиады (2017 и 2019). Также она принимала участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android