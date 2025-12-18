«Мы вправе поставить ребятам четвёрку». Панжинский — о дебюте россиян в Давосе

Серебряный призёр Олимпиады-2010 лыжник Александр Панжинский прокомментировал выступление россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе, где спортсмены заняли в личной гонке с раздельным стартом 20-е и 25-е место соответственно, а также смогли подтвердить олимпийскую квоту.

«Во-первых, я крайне рад, что российские лыжники вернулись на международную арену. Это уже большая победа! Во-вторых, хочу отметить, что молодым ребятам, для которых это был дебют на Кубке мира, пришлось справляться с огромным психологическим давлением. Даже в обычных обстоятельствах первый старт на таком крупном турнире чрезвычайно волнителен, знаю по себе, а в нынешних условиях давление и вовсе становится колоссальным. Это и дополнительное внимание прессы, и определённые технические, тактические трудности, акклиматизация. Учитывая всё это, думаю, результаты Коростелёва и Непряевой можно оценить как хорошие.

Да, мы все привыкли воспринимать россиян на лыжне как лидеров и выставлять наивысшую оценку лишь за первые три места. Но в связи с вышеперечисленными обстоятельствами мы вправе поставить ребятам четвёрку. Важно, что они опробовали этот уровень, почувствовали накал борьбы и эти скорости сейчас, пока ещё есть время для исправления ошибок. Поэтому я позитивно смотрю на результаты. Есть потенциал для роста, и, самое главное, ребята не провалились. От условных 20-25-х мест не так уж далеко до топ-3. Я думаю, что при грамотной подготовке на европейском снегу за пару месяцев, оставшихся до Олимпиады, результаты вполне можно подтянуть до отличных с потенциалом на борьбу за медали на Играх», — приводит слова Панжинского официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.