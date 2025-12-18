Панжинский назвал детали, которые лыжникам нужно будет доработать перед Олимпиадой

Серебряный призёр Олимпиады-2010 лыжник Александр Панжинский выделил факторы, над которыми перед Олимпийскими играми в Италии будет необходимо провести работу Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву, а также их сервис-бригаде.

«И сами ребята отмечали, и я знаю по своему опыту, как быстры и извилисты спуски на европейских трассах. Соревнования в основном проходят в Альпах, где горные склоны позволяют сделать трассу очень сложной, доступной для прохождения лишь профессионалам. В России рельефы проще, спокойнее, тут можно больше отдыхать на спусках. Работы на спуске не хватило Даше и Савелию в Давосе, ведь основной проигрыш у них был как раз на этой части, а на подъёмах ребята смотрелись достойно, на уровне лучших.

Непростая работа предстоит и сервису команды в подготовке лыж. Искусственный снег, на котором предстоит бежать на Олимпиаде, сейчас очень мало встречается в России. В условиях, когда днём плюсовая температура, а ночью минусовая, этот снег больше похож на лёд, а скорости ближе к конькобежным. Поэтому сервисменам тоже нужна адаптация. Думаю, за оставшееся время это привыкание пройдёт и техника спортсменов чуть-чуть изменится. Появятся определённые нюансы, которые помогут им бороться за самые высокие места Игр», — приводит слова Панжинского официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.