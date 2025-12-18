Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Панжинский назвал детали, которые лыжникам нужно будет доработать перед Олимпиадой

Панжинский назвал детали, которые лыжникам нужно будет доработать перед Олимпиадой
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2010 лыжник Александр Панжинский выделил факторы, над которыми перед Олимпийскими играми в Италии будет необходимо провести работу Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву, а также их сервис-бригаде.

«И сами ребята отмечали, и я знаю по своему опыту, как быстры и извилисты спуски на европейских трассах. Соревнования в основном проходят в Альпах, где горные склоны позволяют сделать трассу очень сложной, доступной для прохождения лишь профессионалам. В России рельефы проще, спокойнее, тут можно больше отдыхать на спусках. Работы на спуске не хватило Даше и Савелию в Давосе, ведь основной проигрыш у них был как раз на этой части, а на подъёмах ребята смотрелись достойно, на уровне лучших.

Непростая работа предстоит и сервису команды в подготовке лыж. Искусственный снег, на котором предстоит бежать на Олимпиаде, сейчас очень мало встречается в России. В условиях, когда днём плюсовая температура, а ночью минусовая, этот снег больше похож на лёд, а скорости ближе к конькобежным. Поэтому сервисменам тоже нужна адаптация. Думаю, за оставшееся время это привыкание пройдёт и техника спортсменов чуть-чуть изменится. Появятся определённые нюансы, которые помогут им бороться за самые высокие места Игр», — приводит слова Панжинского официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Материалы по теме
«В России недостаточно высокий уровень». Что сказали в Норвегии о наших лыжниках
«В России недостаточно высокий уровень». Что сказали в Норвегии о наших лыжниках
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android