Хедегарт: после ОИ в лыжах и ещё одного года здесь мечтаю о ЧМ по биатлону — 2029 в Осло

Двукратный победитель гонок на этапах Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт, который ранее выступал в биатлоне, высказался о своих целях в спорте.

«После Олимпиады в лыжах и ещё одного года здесь я мечтаю о чемпионате мира по биатлону — 2029 в Осло. Я не закончил с биатлоном. Летом и осенью появлялся на стрельбище, но дела там шли так себе. Возможно, после пары сезонов в лыжах, если стрельба улучшится, вернусь в биатлон. Прямо сейчас мне там делать нечего, потому что я очень далёк от уровня Кубка мира.

[В лыжных гонках] хочу в перспективе стать спринтером и знаю, что мог бы добиться в этом успеха. Думаю, что топом в классике уже вряд ли стану, а тогда будет очень мало гонок в Кубке мира. Может быть, непросто продолжать карьеру только в роли конькиста-дистанционщика», — приводит слова Хедегарта SVT.