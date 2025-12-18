Бородавко: до полноценного выхода на мировую арену нам ещё очень далеко

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о том, когда российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международные старты.

«Нельзя сказать, что российские спортсмены сейчас возвращаются на международную арену. Это слабые попытки скрасить текущую ситуацию. До полноценного выхода на мировую арену им ещё очень и очень далеко. Потому я бы особо не обольщался.

Да, допустили юношеский и детский спорт, но это всё за кадром. Не настолько фиксируется, нет такого освещения, потому и есть допуск. А там, где мы сильны на взрослом уровне, по‑прежнему запрет. Не хотят нас видеть в мировом спорте», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».