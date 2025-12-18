Сергей Волков прилетел к Коростелёву в Италию. Он надеется получить нейтральный статус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился на своей странице в соцсети фотографией, на которой на совместной тренировке запечатлены его подопечные – Савелий Коростелёв и Сергей Волков.

Фото: из личного архив Егора Сорина

Из этого можно сделать вывод, что Волков прилетел в Италию, где Коростелёв и обладательница Кубка России – 2024/2025 Дарья Непряева готовятся к выступлению на «Тур де Ски». Савелий и Дарья получили статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) от FIS в начале декабря и уже успели выступить на этапе Кубка мира в Давосе.

Волков на момент написания новости статус AIN не получал. Ранее Сергей сообщал, что находится в контакте с Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Его заявка на получение допуска рассматривается, но необходимый для допуска FIS-код уже активирован.