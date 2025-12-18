«Мне не хватает их на стартах». Клебо — об отсутствии российских лыжников на соревнованиях

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что скучает по соперничеству с российскими лыжниками на международных стартах. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию о недопуске россиян до турниров, проходящих под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), разрешив российским лыжникам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я любил, когда Александр Большунов боролся с нами, он был отличным конкурентом и давал мне серьёзную мотивацию. Я не люблю, когда различные медиа считают, что я праздновал то, что россиянам не разрешили участвовать в соревнованиях. Что касается спортивной составляющей, то я хотел соревноваться с ними, потому что я знаю, что они сильные и были всегда хорошо готовы. Мне не хватает их на стартах», – сказал Клебо в видео, размещённом на YouTube-канале Skirious Problems.

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).