Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение на Олимпиаду от МОК

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщается на сайте МОК.

Для участия в Играх Филиппову нужно принять приглашение.

Ранее россиянин получил нейтральный статус, который дал ему право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF). Никита квалифицировался на Олимпиаду‑2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Ски‑альпинизм в Италии будет впервые представлен на Олимпиаде. В программу войдут личные спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.