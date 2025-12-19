FIS выдала нейтральный статус троим российским горнолыжникам

Международная лыжная федерация (FIS) допустила до международных соревнований российских горнолыжников Александра Андриенко, Симона Ефимова и Ивана Кузнецова. 19 декабря из пресс-релиза организации стало известно, что они получили нейтральный статус

На данный момент нейтральный статус от FIS получило 10 россиян, среди которых лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина.

Ранее стало известно, что лыжник Сергей Волков вылетел на сбор в Европе к Коростелёву и Непряевой. Он ожидает получения нейтрального статуса и держит связь с FIS. О его подготовке вне России сообщил тренер Егор Сорин.