Главная Лыжи Новости

FIS выдала нейтральный статус троим российским горнолыжникам

FIS выдала нейтральный статус троим российским горнолыжникам
Александр Андриенко
Комментарии

Международная лыжная федерация (FIS) допустила до международных соревнований российских горнолыжников Александра Андриенко, Симона Ефимова и Ивана Кузнецова. 19 декабря из пресс-релиза организации стало известно, что они получили нейтральный статус

На данный момент нейтральный статус от FIS получило 10 россиян, среди которых лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина.

Ранее стало известно, что лыжник Сергей Волков вылетел на сбор в Европе к Коростелёву и Непряевой. Он ожидает получения нейтрального статуса и держит связь с FIS. О его подготовке вне России сообщил тренер Егор Сорин.

